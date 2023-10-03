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Guardian: рентгенологи присоединились к забастовкам врачей в Британии

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Британские рентгенологи начали проведение забастовки с требованием повысить заработную плату на фоне проходящих забастовок врачей-консультантов и врачей-интернов.
Guardian: рентгенологи присоединились к забастовкам врачей в Британии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что десятки тысяч пациентов не смогут пройти нужные процедуры из-за стачек врачей. Забастовка рентгенологов будет длиться сутки — с 08:00 (10:00 мск).

Накануне медицинские работники начали проводить самую продолжительную совместную трёхдневную забастовку. Однако в больницах продолжается оказание ряда услуг, например, неотложной помощи.

20 сентября врачи-консультанты и интерны в Британии начали первую в истории британской службы здравоохранения совместную забастовку в связи с низкой оплатой труда.

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