Guardian: рентгенологи присоединились к забастовкам врачей в Британии

Британские рентгенологи начали проведение забастовки с требованием повысить заработную плату на фоне проходящих забастовок врачей-консультантов и врачей-интернов.

Об этом сообщила газета The Guardian.

Отмечается, что десятки тысяч пациентов не смогут пройти нужные процедуры из-за стачек врачей. Забастовка рентгенологов будет длиться сутки — с 08:00 (10:00 мск).

Накануне медицинские работники начали проводить самую продолжительную совместную трёхдневную забастовку. Однако в больницах продолжается оказание ряда услуг, например, неотложной помощи.

20 сентября врачи-консультанты и интерны в Британии начали первую в истории британской службы здравоохранения совместную забастовку в связи с низкой оплатой труда.