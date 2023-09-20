Independent: британские медики начали забастовку из-за низких зарплат

Врачи-консультанты и интерны в Британии начали первую в истории британской службы здравоохранения совместную забастовку в связи с низкой оплатой труда.

Об этом сообщило издание The Independent.

Отмечается, что пациенты рискуют столкнуться с серьёзными нарушениями в работе системы здравоохранения. Акция протеста продлится сутки с 07:00 по местному времени. Кроме того, забастовки планируются в четверг и пятницу.

По имеющейся информации, врачи также намерены провести протесты 2, 3 и 4 октября.

Ранее министр здравоохранения Британии Стив Барклай заявил, что Лондон намерен ограничить права врачей на проведение забастовок.