Британский аналитик Бычинский заявил о начале вражды Украины и Запада
По его словам, Владимир Зеленский и зерновые магнаты Украины вместо диалога предпочли открытую конфронтацию.
«Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями», — написал Бычинский в статье для The Telegraph.
По его словам, данный торговый спор стал самой вопиющей ошибкой Зеленского.
18 сентября украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии.
После этого Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.