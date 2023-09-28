Британский аналитик Бычинский заявил о начале вражды Украины и Запада

Конфликт Украины со странами Европы по вопросу зерна означает начало вражды Киева и Запада, заявил главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский.

По его словам, Владимир Зеленский и зерновые магнаты Украины вместо диалога предпочли открытую конфронтацию.

«Это выходит за рамки простого отсутствия благодарности и означает начало вражды с верными друзьями», — написал Бычинский в статье для The Telegraph.

По его словам, данный торговый спор стал самой вопиющей ошибкой Зеленского.

18 сентября украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии.

После этого Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.