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Власти: Украина отзовёт иски в ВТО при аннулировании ограничений на экспорт

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Украинский замминистра экономики Тарас Качка заявил, что Украина отзовёт иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против трёх европейских стран только при условии, если получит гарантии отсутствия ограничений на ввоз своего зерна в будущем.
Власти: Украина отзовёт иски в ВТО при аннулировании ограничений на экспорт
  • globallookpress.com

Об этом Качка сказал в эфире телеканала «Рада».

По его словам, Киеву важно получить от Варшавы и других стран Европейского союза гарантии отсутствия подобных ограничений в будущем.

«Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан», — цитирует его РИА Новости.

При этом Качка назвал правильным решение подать иски в ВТО, поскольку это позволило Украине «очертить природу её возмущения».

18 сентября украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии.

После этого Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.

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