Власти: Украина отзовёт иски в ВТО при аннулировании ограничений на экспорт
- globallookpress.com
Об этом Качка сказал в эфире телеканала «Рада».
По его словам, Киеву важно получить от Варшавы и других стран Европейского союза гарантии отсутствия подобных ограничений в будущем.
«Поэтому, конечно, только когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан», — цитирует его РИА Новости.
При этом Качка назвал правильным решение подать иски в ВТО, поскольку это позволило Украине «очертить природу её возмущения».
18 сентября украинское правительство подало иски во Всемирную торговую организацию к Польше, Венгрии и Словакии.
После этого Венгрия, Польша и Словакия прекратили участие в работе координационной платформы с Еврокомиссией по зерновым проблемам.