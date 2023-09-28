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Mysl Polska: страны Запада и Киев обвинят Польшу в поражении Украины

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Страны Запада и Киев обвинят Польшу в поражении Украины в ходе украинского конфликта, заявил обозреватель Mysl Polska Пётр Панасюк.

По его словам, элиты на Запада и на Украине, вероятно, уже нашли виновного в неудачах украинской армии.

«Все указывает на то, что в неудачах и поражениях Запада и Украины на Донбассе можно винить Польшу и поляков», — пишет Панасюк.

Он отметил, что на Украине давно звучат призывы обвинить Польшу в поражении ВСУ.

Ранее в CNN заявили, что ссоры Польши и Украины отвечают интересам России.

Также стало известно, что США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины.

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