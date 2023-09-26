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Умеров: сотрудничество министерств обороны Украины и Польши продолжается

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Украина и Польша продолжают сотрудничество по линии министерств обороны, заявил украинский министр обороны Рустем Умеров.
Умеров: сотрудничество министерств обороны Украины и Польши продолжается
  • globallookpress.com
  • © Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency

«Мы продолжаем сотрудничество с нашими партнёрами. На уровне министерств обороны ничего не прекращалось, всё сотрудничество, все его модальности сохраняются», — сказал Умеров в интервью телеканалу CNN.

Он утвердительно ответил на вопрос о том, продолжает ли Украина получать оружие от Польши.

Ранее в CNN заявили, что ссоры Польши и Украины отвечают интересам России.

Также стало известно, что США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины.

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