Умеров: сотрудничество министерств обороны Украины и Польши продолжается
- globallookpress.com
- © Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency
«Мы продолжаем сотрудничество с нашими партнёрами. На уровне министерств обороны ничего не прекращалось, всё сотрудничество, все его модальности сохраняются», — сказал Умеров в интервью телеканалу CNN.
Он утвердительно ответил на вопрос о том, продолжает ли Украина получать оружие от Польши.
Ранее в CNN заявили, что ссоры Польши и Украины отвечают интересам России.
Также стало известно, что США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины.