В Совфеде осудили инициативу о закрытии консульства России в Финляндии

Первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что в парламент Финляндии поступит инициатива о закрытии консульства России.

По словам сенатора, Финляндия сейчас находится в «пронатовском раже».

«Стали членами НАТО, хочется выслужиться перед новыми хозяевами и показать, что они верные союзники Североатлантического блока... Парламент Финляндии отреагирует ожидаемо, поддержит закрытие (консульства России. — RT)», — считает Джабаров.

Он также отметил, что подобными действиями Финляндия вредит сама себе.

«Действуют, откровенно говоря, в ущерб своей стране. И они уже начинают это понимать, но будущее, я думаю, ещё сильнее убедит их в том, что они ошибаются. У них резко упал туризм, в Финляндию в этом году наши граждане не поехали. Поэтому они в срочном порядке возобновили работу двух консульских центров в Санкт-Петербурге. Но я думаю, что при таком отношении желающих среди россиян посещать Финляндию будет всё меньше и меньше. Экономика Финляндии когда-то во многом держалась на нашем газе, лесе и на наших поставках. Финляндия сбывала огромное количество своего невостребованного в Европе товара на российском рынке. Очень скоро она превратится в третьесортное государство Европы. Чего нам искренне жаль, потому что финны — очень трудолюбивый народ и работать с ними всегда комфортно. Но вот попали под давление и влияние американцев и устоять не смогли», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что гражданская инициатива с требованием о закрытии консульства России на Аландских островах (автономия в составе Финляндии) достигла необходимых 50 тыс. голосов и поступит в парламент Финляндии.

Согласно инициативе, данное консульство «ограничивает и ставит под угрозу» безопасность Финляндии, так как она теперь является членом НАТО.