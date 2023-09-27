Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наёмников

Киев максимально упростил условия пребывания для иностранных наёмников, которые вступили в ряды ВСУ, а также ввёл ускоренную процедуру получения ими украинского гражданства.

Об этом, как сообщает газета «Известия», заявила председатель Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

«Для таких людей со своей стороны мы максимально упростили пребывание на Украине», — сказала она.

По словам Науменко, для наёмников был продлён срок пребывания на территории Украины в случае, если он уже истёк.

Кроме того, как отмечает газета, данные лица были освобождены от необходимости оформлять документы на временное проживание.

Ранее примкнувший к ВСУ испанский наёмник пожаловался на скудное оснащение армии.

Также СК России возбудил дела против 200 наёмников, воюющих на стороне ВСУ.