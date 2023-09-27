Узнать больше

Киев упростил процедуру получения гражданства для иностранных наёмников

Короткая ссылка
Киев максимально упростил условия пребывания для иностранных наёмников, которые вступили в ряды ВСУ, а также ввёл ускоренную процедуру получения ими украинского гражданства.

Об этом, как сообщает газета «Известия», заявила председатель Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко.

«Для таких людей со своей стороны мы максимально упростили пребывание на Украине», — сказала она.

По словам Науменко, для наёмников был продлён срок пребывания на территории Украины в случае, если он уже истёк.

Кроме того, как отмечает газета, данные лица были освобождены от необходимости оформлять документы на временное проживание.

Ранее примкнувший к ВСУ испанский наёмник пожаловался на скудное оснащение армии.

Также СК России возбудил дела против 200 наёмников, воюющих на стороне ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить