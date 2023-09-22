В пресс-службе СК России заявили о возбуждении уголовного дела против 200 наёмников, воюющих на стороне украинских военных.

«В рамках расследования уголовного дела о наёмничестве собранные следствием доказательства позволили заочно предъявить обвинения ещё 25 иностранцам, в числе которых граждане Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии и других стран. Организована работа по розыску указанных лиц. Всего уголовное преследование осуществляется в отношении более 200 иностранных граждан», — говорится в Telegram ведомства.

В Следственном комитете также добавили, что следователями были получены сведения об участии инструкторов из Канады, Великобритании и США в подготовке военнослужащих ВСУ ещё до начала специальной военной операции.

Ранее The Daily Telegraph написала материал, в котором говорится, что иностранные наёмники, воюющие на стороне киевских властей, вероятно, стали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов.