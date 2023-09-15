Telegraph: наёмники на Украине стали чаще друг в друга стрелять

Иностранные наёмники, воюющие на стороне киевских властей, вероятно, стали чаще убивать друг друга на фоне бытовых конфликтов.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

В пример газета приводит случаи с пропажей в Запорожье в начале августа британского наёмника Дэниела Берка, а также обнаружение в июне тела британского наёмника Джордана Чадвика.

Отмечается, что один из них, возможно, был убит сослуживцами, а другой также мог стать жертвой других иностранных бойцов.

По данным газеты, среди наёмников на Украине нередко можно встретить лиц с уголовным прошлым и психическими расстройствами.

Ранее британского наёмника обнаружили мёртвым в водоёме на Украине.