Небензя призвал СБ ООН принять заявление по «Северным потокам»

Совет Безопасности ООН должен чётко высказаться по вопросу подрывов «Северных потоков», заявил постпред России при международной организации Василий Небензя.

«Считаем, что Совет Безопасности должен чётко высказаться в отношении этого теракта и указать на необходимость его объективного расследования, наказания тех, кто его совершил», — приводит ТАСС слова Небензи на заседании СБ ООН.

Он отметил, что в противном случае подобной атаке может подвергнуться любая страна.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.