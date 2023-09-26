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Небензя призвал СБ ООН принять заявление по «Северным потокам»

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Совет Безопасности ООН должен чётко высказаться по вопросу подрывов «Северных потоков», заявил постпред России при международной организации Василий Небензя.

«Считаем, что Совет Безопасности должен чётко высказаться в отношении этого теракта и указать на необходимость его объективного расследования, наказания тех, кто его совершил», — приводит ТАСС слова Небензи на заседании СБ ООН.

Он отметил, что в противном случае подобной атаке может подвергнуться любая страна.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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