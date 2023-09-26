Небензя: США пошли на подрыв «Северных потоков» для сохранения влияния в Европе
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«В экспертном сообществе появляются всё новые и новые свидетельства того, что подрыв «Северного потока» — это дело рук Вашингтона, который пошёл на этот возмутительный преступный акт, руководствуясь узкокорыстным стремлением закрепить своё доминирование в Европе», — приводит ТАСС слова Небензи во время выступления на заседании СБ ООН.
Он отметил, что страны Европы остро нуждаются в энергоресурсах из России.
Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.
В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.