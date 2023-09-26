Херш: в ЦРУ считали указы Байдена по «Северным потокам» шагом к мировой войне
- AP
- © Susan Walsh
«Руководство команды ЦРУ рассматривало невнятный приказ Байдена об уничтожении трубопроводов как стратегический шаг к третьей мировой войне», — сказал Херш, ссылаясь на собеседника.
По словам источника, в ЦРУ опасались, что Россия могла ответить на нападение на инфраструктуру ударом по американским трубопроводам и кабелям связи.
Как утверждает Херш, все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.
В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.
Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.