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Херш: в ЦРУ считали указы Байдена по «Северным потокам» шагом к мировой войне

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Руководство команды ЦРУ, которая занималась планированием диверсии в Балтийском море, допускало, что неясные инструкции президента США Джо Байдена о «Северных потоках» могут стать шагом к третьей мировой войне, сообщил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники.
Херш: в ЦРУ считали указы Байдена по «Северным потокам» шагом к мировой войне
  • AP
  • © Susan Walsh

«Руководство команды ЦРУ рассматривало невнятный приказ Байдена об уничтожении трубопроводов как стратегический шаг к третьей мировой войне», — сказал Херш, ссылаясь на собеседника.

По словам источника, в ЦРУ опасались, что Россия могла ответить на нападение на инфраструктуру ударом по американским трубопроводам и кабелям связи.

Как утверждает Херш, все документы, созданные при планировании диверсии США на «Северных потоках» в Балтийском море, вероятно, были физически уничтожены сразу после успеха операции.

В расследовании журналиста утверждается, что «Северные потоки» заминировали водолазы из США: они действовали под прикрытием учений BALTOPS 22, которые проходили в Балтийском море с 5 по 17 июня 2022 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что согласен с выводами Херша о том, что за нападениями стоят спецслужбы США.

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