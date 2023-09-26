Депутат Бутина: русофобия со стороны Запада растёт в геометрической прогрессии
- РИА Новости
- © Алексей Майшев
По словам Бутиной, канадский премьер-министр Джастин Трюдо пытается «включить дурака».
«Лицемерить, «надевать маску», «включать дурака» — можно продолжать до бесконечности. Но, к сожалению, только подобным образом возможно описать нынешнее поведение канадского премьер-министра Джастина Трюдо», — уверена депутат.
Собеседница RT отметила, что «перчинку» в текущей ситуации добавляет тот факт, что одновременно в канадском парламенте был радушно принят не только украинский нацист, но и делегация Владимира Зеленского.
«Время идёт, а русофобия со стороны запада растёт в геометрической прогрессии. Что делать? Смотреть молча? Ни в коем случае. Есть варианты. Работаем, товарищи», — заключила парламентарий.
Ранее американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения канадского премьера Джастина Трюдо в том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».
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