Депутат Бутина: русофобия со стороны Запада растёт в геометрической прогрессии

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в канадском парламенте чествовали карателя из дивизии СС «Галичина», а затем заявили, что освещение этого события было «российской пропагандой».

По словам Бутиной, канадский премьер-министр Джастин Трюдо пытается «включить дурака».

«Лицемерить, «надевать маску», «включать дурака» — можно продолжать до бесконечности. Но, к сожалению, только подобным образом возможно описать нынешнее поведение канадского премьер-министра Джастина Трюдо», — уверена депутат.

Собеседница RT отметила, что «перчинку» в текущей ситуации добавляет тот факт, что одновременно в канадском парламенте был радушно принят не только украинский нацист, но и делегация Владимира Зеленского.

«Время идёт, а русофобия со стороны запада растёт в геометрической прогрессии. Что делать? Смотреть молча? Ни в коем случае. Есть варианты. Работаем, товарищи», — заключила парламентарий.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения канадского премьера Джастина Трюдо в том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».