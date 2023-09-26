Узнать больше

Депутат Бутина: русофобия со стороны Запада растёт в геометрической прогрессии

Короткая ссылка
RT
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Мария Бутина в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что в канадском парламенте чествовали карателя из дивизии СС «Галичина», а затем заявили, что освещение этого события было «российской пропагандой».
Депутат Бутина: русофобия со стороны Запада растёт в геометрической прогрессии
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

По словам Бутиной, канадский премьер-министр Джастин Трюдо пытается «включить дурака».

«Лицемерить, «надевать маску», «включать дурака» — можно продолжать до бесконечности. Но, к сожалению, только подобным образом возможно описать нынешнее поведение канадского премьер-министра Джастина Трюдо», — уверена депутат.

Собеседница RT отметила, что «перчинку» в текущей ситуации добавляет тот факт, что одновременно в канадском парламенте был радушно принят не только украинский нацист, но и делегация Владимира Зеленского.

«Время идёт, а русофобия со стороны запада растёт в геометрической прогрессии. Что делать? Смотреть молча? Ни в коем случае. Есть варианты. Работаем, товарищи», — заключила парламентарий.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения канадского премьера Джастина Трюдо в том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить