МИД: чествование нациста в парламенте Канады говорит о русофобском режиме Трюдо

Чествование в канадском парламенте нациста, карателя из дивизии СС «Галичина», бандеровца Ярослава Хунки говорит о русофобском режиме премьера Канады Джастина Трюдо, заявили в МИД России.

Заявление приведено на сайте ведомства.

«Устроенное в парламенте Канады во время приёма Владимира Зеленского публичное восхваление 98-летнего бандеровца Ярослава Хунки из 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо, взявшего на вооружение оголтелую русофобию», — отметили в российском МИД.

25 сентября Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Владимира Зеленского не были в курсе приглашения в парламент Канады украинского эсэсовца.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что «невнятная» реакция пресс-секретаря Госдепа США Мэттью Миллера на появление нациста Хунки в парламенте Канады выглядит особенно циничной с учётом якобы повышенного внимания администрации США к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом.