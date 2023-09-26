Антонов: реакция пресс-секретаря Госдепа на скандал с нацистом в Канаде цинична

«Невнятная» реакция пресс-секретаря Госдепа США Мэттью Миллера на появление нациста Ярослава Хунки в парламенте Канады выглядит особенно циничной с учётом якобы повышенного внимания администрации США к правочеловеческой тематике и борьбе с антисемитизмом.

С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.

«Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте — осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны», — сказал дипломат.

При этом он также назвал подобные действия «предательством памяти» американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США.

Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация осуждает любое чествование нацистов.

Также Белоруссия потребовала от Канады извинений из-за приглашения эсэсовца в парламент.

Кроме того, руководитель проекта «Евреи Москвы» Александр Каргин назвал гнусным чествование нациста в Канаде.