Антонов: реакция пресс-секретаря Госдепа на скандал с нацистом в Канаде цинична
С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
«Отказ осудить неонацистские выпады в канадском парламенте — осквернение памяти миллионов простых людей, погибших в годы Второй мировой войны», — сказал дипломат.
При этом он также назвал подобные действия «предательством памяти» американских солдат и офицеров, отдавших жизни за независимость США.
Ранее официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что всемирная организация осуждает любое чествование нацистов.
Также Белоруссия потребовала от Канады извинений из-за приглашения эсэсовца в парламент.
Кроме того, руководитель проекта «Евреи Москвы» Александр Каргин назвал гнусным чествование нациста в Канаде.