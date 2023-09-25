Белоруссия потребовала от Канады извинений из-за приглашения эсэсовца в парламент.

Об этом говорится в сообщении МИД Белоруссии.

Отмечается, что в Белоруссии в годы Второй мировой войны погиб каждый третий житель, поэтому страна возмущена и глубоко оскорблена кадрами чествования ветерана дивизии СС «Галичина» в палате общин канадского парламента.

Минск потребовал от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку этому инциденту.

«Ждём официальных извинений руководства Канады», — заявили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были осведомлены о приглашении в парламент Канады украинского эсэсовца.

В Кремле возмущены фактом чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у преступлений нацизма нет срока давности.