Сенатор Цеков: в ненависти к России Запад готов оправдать нацизм и фашизм

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо лично встречался с ветераном СС Ярославом Гунькой.

Сенатор уверен, что премьер-министр Джастин Трюдо прекрасно знал о личности приглашённого в парламент гостя.

«Конечно, знал. Они в этой ненависти к России готовы оправдать и нацизм, и фашизм и всё то, что связано с человеконенавистнической деятельностью. Он же чем руководствовался? Он ненавидит Россию, а этот представитель СС «Галичина» якобы воевал с Россией, значит — он союзник. У него было такое довольно примитивное представление», — считает Цеков.

Он уверен, что канадский премьер «включил заднюю» из-за того, что увидел и услышал реакцию других государств.

«Когда возмутились другие страны, в том числе и Польша, то он включил «заднюю». Всё он хорошо знал и понимал. Это вообще весьма характеризует этого премьер-министра Канады, не производящего впечатление человека, понимающего процессы международных отношений и международного права. У него на первом месте — ненависть к России», — добавил собеседник RT.

По словам сенатора, произошедшее не слишком скажется на отношениях Канады с другими странами Европы.

«Я думаю, скорее всего, пошумят и забудется. Хотя у таких стран как Польша и Израиль осадок в отношении Канады сохранится. Но эта ситуация в целом характеризует западное сообщество, готовое из-за ненависти к России пойти на всё, в том числе и на оправдание преступлений фашистского режима. Именно поэтому они и теряют уважение и авторитет в мире»,— заключил Цеков.

Ранее в сети появилась информация, что канадский премьер-министр Джастин Трюдо лично встречался с приглашённым в канадский парламент ветераном СС.

Однако сам Трюдо утверждал, что не знал о приглашении бойца дивизии СС «Галичина».