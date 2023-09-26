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Аналитик Ерёмина заявила о лояльном отношении к нацизму в западном мире

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Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина прокомментировала в беседе с RT обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».

«Мы видим готовый сценарий, который постоянно отрабатывается: во всём виновата Россия. Любые проявления, связанные с какими-то проблемами, они объявляются российской пропагандой и что Россия приложила руку к этому. США и Канада не принимали антинацистские резолюции, которые инициировались Россией. Обвинения в адрес Россия выглядят смехотворно, это показывает отношение к нацизму в западном мире — в целом достаточно лояльное — это тревожно», — подчеркнула эксперт.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск ответил на обвинения канадского премьера Джастина Трюдо о том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».

24 сентября стало известно, что Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже спикер парламента Канады извинился за приглашение ветерана дивизии СС «Галичина».

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле возмущены фактом чествования в Канаде экс-бойца формирования, воевавшего на стороне фашистов, у преступлений нацизма нет срока давности.

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