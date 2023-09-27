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Госдеп США ищет специалиста для выявления моделей манипуляций в СМИ

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Ирина Сафонова, Анастасия Белоусова
Госдепартамент США планирует нанять специалиста, который будет проводить анализ «конкретных языковых платформ», чтобы изучить контент и модели манипуляций в медиа. С описанием документа ознакомился RT.
Госдеп США ищет специалиста для выявления моделей манипуляций в СМИ
  • AFP

В заявке Госдепартамента указано, что исполнитель будет проводить анализ и предоставлять данные «по конкретным информационным операциям на конкретных языковых платформах и медиа для выявления паттернов контента и манипуляций».

В интересах сотрудников ведомства также изучение «сигналов, возникающих, когда субъекты манипулируют информационной средой посредством цензуры, пропаганды и дезинформации», отмечается в документе.

Составители уточняют, что уведомление не является запросом конкурентных предложений. Однако все заявки, поданные в течение трёх дней после публикации, будут рассмотрены правительством страны.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT отметил, что выработка методологии по выявлению и противодействию манипулированию в информационном пространстве автоматически предполагает выработку моделей по воздействию на электорат.

«Данная активность связана в первую очередь с предстоящими в 2024 году выборами президента в США, а также в странах, в которых у США есть стратегический интерес (это Грузия и Молдавия). Выявление моделей манипулирования будет направлено как на противодействие нежелательной информации, так и на беспрепятственное распространение «нужной», — заключил эксперт.

Ранее США финансировали проведение журналистских расследований в Грузии для «поддержки» региональных СМИ.

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