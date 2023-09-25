Аналитик Васильев: нацистские корни канадского подхода очень чётко видны

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев прокомментировал в беседе с RT чествование экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

«Канадская позиция в значительной степени идёт из прошлого, нацистские корни этого подхода очень чётко видны. После Второй мировой войны в Канаде осела значительная часть пособников нацизма... Канадская позиция формируется в значительной мере той частью украинской диаспоры, которая либо напрямую является носителем идеологии как этот 98-летний нацист, так и их потомками, которые восприняли эту нацистскую идеологию», — объяснил Васильев.

По его словам, этот инцидент свидетельствует о том, что широкая безоглядная политическая поддержка Зеленского со стороны Канады является неоправданной.

«Нельзя сводить всё к поддержке Украины. Она не объясняется текущими интересами, а восходит своими корнями к далёкому прошлому... Канада не должна иметь открытый счёт словесно-политической поддержки Украины. Трюдо имеет невысокий рейтинг, он канадский Байден, здесь тоже даётся сигнал, что эта поддержка должна носить дозированный характер и проводиться очень осторожно», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Кремле возмущены фактом чествования экс-бойца дивизии СС «Галичина» в парламенте Канады.

Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у преступлений нацизма нет срока давности.

Владимир Зеленский приветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галичина».

Позже канадский премьер Джастин Трюдо заявил, что ни он, ни делегация Зеленского не были осведомлены о приглашении в парламент Канады украинского эсэсовца.