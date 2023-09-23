Экс-аналитик ЦРУ: Украина потеряла регионы, необходимые США из-за ресурсов
- AP
Он выразил мнение, что поездка Зеленского прошла не так хорошо, поскольку украинские инвестиционные возможности не перспективны.
«Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать», — сказал Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.
По его словам, США хотели получить доступ к украинским регионам, которые богаты природными ресурсами.
Их освобождение привело к тому, что Вашингтон потерял интерес к Киеву.
Ранее Bloomberg сообщал, что Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН.
По словам экс-агента MI6 Аластера Крука, попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.