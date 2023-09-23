Визит Владимира Зеленского в США был провальным, так как Украина потеряла регионы, интересные Вашингтону из-за ресурсов, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он выразил мнение, что поездка Зеленского прошла не так хорошо, поскольку украинские инвестиционные возможности не перспективны.

«Почему? Потому что самые богатые районы и промышленная база Украины находятся на территориях, которые Россия освободила и будет контролировать», — сказал Джонсон в интервью на YouTube-канале Стивена Гарднера.

По его словам, США хотели получить доступ к украинским регионам, которые богаты природными ресурсами.

Их освобождение привело к тому, что Вашингтон потерял интерес к Киеву.

Ранее Bloomberg сообщал, что Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН.

По словам экс-агента MI6 Аластера Крука, попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.