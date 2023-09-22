Экс-агент ЦРУ Джиральди назвал провальным визит Зеленского в США
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«Это был провал», — цитирует РИА Новости Джиральди.
Он отметил, что зал в ходе выступления Зеленского в Генассамблее ООН был наполовину пуст.
По его словам, в конгрессе Зеленский был принят не очень тепло.
Ранее Bloomberg сообщал, что Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН.
По словам экс-агента MI6 Аластера Крука, попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.