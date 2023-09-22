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Экс-агент ЦРУ Джиральди назвал провальным визит Зеленского в США

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Визит Владимира Зеленского в США был «полным провалом», заявил бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди.
Экс-агент ЦРУ Джиральди назвал провальным визит Зеленского в США
  • AP
  • © Evan Vucci

«Это был провал», — цитирует РИА Новости Джиральди.

Он отметил, что зал в ходе выступления Зеленского в Генассамблее ООН был наполовину пуст.

По его словам, в конгрессе Зеленский был принят не очень тепло.

Ранее Bloomberg сообщал, что Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН.

По словам экс-агента MI6 Аластера Крука, попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.

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