Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН
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Об этом пишет агентство Bloomberg.
По данным агентства, в ходе Генассамблеи спор Зеленского с одним из крупнейших союзников Украины «вышел из-под контроля», что свидетельствует о нарастающей напряжённости между странами.
Как отмечается, Зеленский опасается, что Соединённые Штаты и ряд других стран теряют приверженность помощи Украине.
«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален... и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие», — говорится в публикации.
Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.