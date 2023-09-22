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Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН

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Владимир Зеленский проявил крайнюю эмоциональность в ходе частных бесед на Генеральной Ассамблее ООН.
Bloomberg: Зеленский был очень эмоционален в частных беседах на ГА ООН
  • AP
  • © Mary Altaffer

Об этом пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, в ходе Генассамблеи спор Зеленского с одним из крупнейших союзников Украины «вышел из-под контроля», что свидетельствует о нарастающей напряжённости между странами.

Как отмечается, Зеленский опасается, что Соединённые Штаты и ряд других стран теряют приверженность помощи Украине.

«Во время этой дискуссии он порой был очень эмоционален... и яростно критиковал страны, которые, по его словам, недостаточно быстро поставляют оружие», — говорится в публикации.

Ранее экс-агент MI6 Аластер Крук выразил мнение, что попытка Зеленского давить на эмоции во время выступлений в ГА ООН говорит о его отчаянии.

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