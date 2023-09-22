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CNN: глава Бразилии заявил Зеленскому, что военного решения для Киева нет

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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с Владимиром Зеленским в ООН заявил ему, что военного решения ситуации на Украине не существует. Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на бразильские дипломатические источники.
CNN: глава Бразилии заявил Зеленскому, что военного решения для Киева нет
  • AP
  • © Richard Drew)

Лула да Силва также отметил, что идеальный путь урегулирования заключается в начале мирных переговоров, сообщает телеканал.

Ранее президент Бразилии заявил, что украинский конфликт утомляет человечество.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.

Российский президент Владимир Путин, со своей стороны, утверждает, что победить Россию на поле боя невозможно.

Как сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, провал контрнаступления Вооружённых сил Украины стал очевиден.

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