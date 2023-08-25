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Нарышкин заявил, что провал контрнаступления Украины стал очевиден

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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что провал контрнаступления Вооружённых сил Украины стал очевиден.
Нарышкин заявил, что провал контрнаступления Украины стал очевиден
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Соответствующее заявление он сделал в ходе круглого стола по случаю 80-летия победы советских войск в Курской битве.

«Сегодня, после очевидного провала летней кампании ВСУ, так называемого контрнаступа, киевские последователи нацистских идей и их заокеанские кураторы вторят немецким генералам, виня в своих ошибках то неподходящую погоду, то слишком густую кустарниковую растительность на поле боя», — цитирует его РИА Новости

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американские власти и представители Киева в течение нескольких недель негласно спорят насчёт стратегии по «оживлению» медленно продвигающегося контрнаступления ВСУ.

Президент России Владимир Путин отмечал, что командование ВСУ не жалеет своих бойцов.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что у украинской стороны «будут ещё мучительные потери», и призвал граждан страны готовиться к затяжному конфликту с Россией.

Издание Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.

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