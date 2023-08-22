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Министр обороны Украины призвал готовиться к долгому конфликту с Россией

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у украинской стороны «будут ещё мучительные потери», и призвал граждан страны готовиться к затяжному конфликту с Россией.
Министр обороны Украины призвал готовиться к долгому конфликту с Россией
  • РИА Новости

«У нас сильный коварный враг и война может быть длительной», — цитирует слова министра издание «Зеркало недели» в Telegram.

Ранее Резников заявил, что готов подать в отставку.

Также Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины в войне с Россией оказались слишком завышенными.

Автор отмечал, что теперь возникает впечатление, что Запад втянулся в истощающую войну, которая может исчерпать терпение союзников.

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