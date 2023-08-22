Министр обороны Украины призвал готовиться к долгому конфликту с Россией
- РИА Новости
«У нас сильный коварный враг и война может быть длительной», — цитирует слова министра издание «Зеркало недели» в Telegram.
Ранее Резников заявил, что готов подать в отставку.
Также Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины в войне с Россией оказались слишком завышенными.
Автор отмечал, что теперь возникает впечатление, что Запад втянулся в истощающую войну, которая может исчерпать терпение союзников.