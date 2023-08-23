Путин: украинское командование не жалеет своих солдат

Украинское командование ведёт себя так, как будто бойцы ВСУ не являются гражданами Украины, заявил президент России Владимир Путин на рабочей встрече с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.

«Я иногда смотрю на то, что делает противная сторона, и у меня такое впечатление, что это не их люди вообще — те, кого они толкают вперёд на минные поля, под наши артиллерийские удары», — приводит ТАСС слова Путина.

Он отметил, что командование ВСУ ведёт себя так, будто украинские солдаты не являются гражданами Украины.

Российский лидер добавил, что это «их проблемы».

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у украинской стороны «будут ещё мучительные потери», и призвал граждан страны готовиться к затяжному конфликту с Россией.

Резников также заявил, что готов подать в отставку.

Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.