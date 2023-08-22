Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил главкома ВСУ Валерия Залужного в неудачах контрнаступления.

Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Зеленский раскритиковал его (Залужного. — RT) и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении», — цитирует его РИА Новости.

17 августа Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов на Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у украинской стороны «будут ещё мучительные потери», и призвал граждан страны готовиться к затяжному конфликту с Россией.

Резников также заявил, что готов подать в отставку.

Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.