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WSJ: Киев и Вашингтон негласно спорят о тактике по «оживлению контрнаступления»

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Американские власти и представители Киева в течение нескольких недель негласно спорят насчёт стратегии по «оживлению» медленно продвигающегося контрнаступления ВСУ, сообщила газета The Wall Street Journal.
WSJ: Киев и Вашингтон негласно спорят о тактике по «оживлению контрнаступления»
  • AFP

По информации издания, в центре обсуждения находится общевойсковая подготовка, которую США проводили для бойцов ВСУ, чтобы подготовить их к наступлению на юге. Пентагон настаивает на том, чтобы украинская армия вернулась к этой подготовке для попытки прорыва обороны России с целью прорваться к Азовскому морю.

«За последние недели Киев внёс некоторые коррективы, но обе стороны до сих пор спорят о том, как изменить ситуацию с россиянами в то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы», — говорится в публикации.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что командование ВСУ не жалеет своих бойцов. По его словам, Киев ведёт себя так, как будто украинские военные не являются гражданами Украины.

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