WSJ: Киев и Вашингтон негласно спорят о тактике по «оживлению контрнаступления»
- AFP
По информации издания, в центре обсуждения находится общевойсковая подготовка, которую США проводили для бойцов ВСУ, чтобы подготовить их к наступлению на юге. Пентагон настаивает на том, чтобы украинская армия вернулась к этой подготовке для попытки прорыва обороны России с целью прорваться к Азовскому морю.
«За последние недели Киев внёс некоторые коррективы, но обе стороны до сих пор спорят о том, как изменить ситуацию с россиянами в то ограниченное время, которое у них есть до наступления зимы», — говорится в публикации.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что командование ВСУ не жалеет своих бойцов. По его словам, Киев ведёт себя так, как будто украинские военные не являются гражданами Украины.