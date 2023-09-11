Президент Бразилии заявил, что украинский конфликт утомляет человечество

Украинский конфликт утомляет человечество. Такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Brasil.

В ходе пресс-конференции Лула да Силва отметил, что боевые действия на Украине привели к тому, что конфликт изматывает мировое сообщество.

«Я думаю, что все понимают, что эта война утомляет человечество, она уже изматывает людей», — заявил глава государства.

Ранее Лула да Силва заявил, что считает неуместным обсуждать украинский кризис в рамках формата саммита G20.