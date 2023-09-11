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Президент Бразилии заявил, что украинский конфликт утомляет человечество

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Украинский конфликт утомляет человечество. Такое заявление сделал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
Президент Бразилии заявил, что украинский конфликт утомляет человечество
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Brasil.

В ходе пресс-конференции Лула да Силва отметил, что боевые действия на Украине привели к тому, что конфликт изматывает мировое сообщество.

«Я думаю, что все понимают, что эта война утомляет человечество, она уже изматывает людей», — заявил глава государства.

Ранее Лула да Силва заявил, что считает неуместным обсуждать украинский кризис в рамках формата саммита G20.

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