Президент Бразилии заявил, что украинский конфликт утомляет человечество
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN Brasil.
В ходе пресс-конференции Лула да Силва отметил, что боевые действия на Украине привели к тому, что конфликт изматывает мировое сообщество.
«Я думаю, что все понимают, что эта война утомляет человечество, она уже изматывает людей», — заявил глава государства.
Ранее Лула да Силва заявил, что считает неуместным обсуждать украинский кризис в рамках формата саммита G20.