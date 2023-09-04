Кулеба заявил, что путь к переговорам с Россией лежит через поле боя

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что путь к дипломатии с Россией лежит через поле боя.

По мнению украинского дипломата, «ни одна страна в мире» не хочет установления мира так же сильно, как Украина.

При этом Кулеба подчеркнул, что украинский конфликт не может быть решён только дипломатическим путём.

«Путь к дипломатии лежит через поле боя», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва никогда не отказывалась от посреднических услуг по вопросу разрешения ситуации на Украине.