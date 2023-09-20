Глава МАГАТЭ: встреча с Лавровым запланирована после 19:00 20 сентября
- РИА Новости
«Мы будем разговаривать о многих вещах, поскольку у нас очень широкая кооперация с Россией», — приводит РИА Новости слова Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Он отметил, что, в частности, планируется обсуждение возможных дат визита на ЗАЭС и в Москву.
Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает фиксировать взрывы на расстоянии от ЗАЭС.
Также Гросси заявил об относительной безопасности боеприпасов с обеднённым ураном.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым замалчиванием проблемы комментарий Гросси о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном.