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Глава МАГАТЭ: встреча с Лавровым запланирована после 19:00 20 сентября

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым запланирована после 19:00 мск 20 сентября.
Глава МАГАТЭ: встреча с Лавровым запланирована после 19:00 20 сентября
  • РИА Новости

«Мы будем разговаривать о многих вещах, поскольку у нас очень широкая кооперация с Россией», — приводит РИА Новости слова Гросси на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он отметил, что, в частности, планируется обсуждение возможных дат визита на ЗАЭС и в Москву.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает фиксировать взрывы на расстоянии от ЗАЭС.

Также Гросси заявил об относительной безопасности боеприпасов с обеднённым ураном.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым замалчиванием проблемы комментарий Гросси о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном.

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