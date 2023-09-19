Гросси планирует обсудить с Москвой и Киевом на ГА ООН ситуацию на ЗАЭС
Об этом пишет РИА Новости.
«Я собираюсь повидаться с обеими сторонами в ходе этой недели, что крайне необходимо мне, чтобы продолжать оставаться полезным в данной ситуации», — сказал гендиректор МАГАТЭ.
Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает фиксировать взрывы на расстоянии от ЗАЭС.
Также Гросси заявил об относительной безопасности боеприпасов с обеднённым ураном.
Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым замалчиванием проблемы комментарий Гросси о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном.