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Гросси заявил об относительной безопасности боеприпасов с обеднённым ураном

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что применение боеприпасов с обеднённым ураном не влечёт за собой значительных радиологических последствий.
Гросси заявил об относительной безопасности боеприпасов с обеднённым ураном
  • Gettyimages.ru

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на пресс-конференции по случаю открытия сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

«С точки зрения ядерной безопасности нет значительных радиологических последствий», — заявил он, говоря о боеприпасах с обеднённым ураном.

Ранее начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов заявил, что история показала, что заболеваемость раком в странах бывшей Югославии и Ираке резко выросла в результате применения США боеприпасов с обеднённым ураном.

В 2021 году в Высший суд Белграда подан первый из пяти исков с требованием к блоку НАТО выплатить компенсацию сербским гражданам, пострадавшим в 1999 году в результате бомбардировок Югославии, в ходе которых применялись снаряды с обеднённым ураном.

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