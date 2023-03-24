МО России: заболеваемость раком в бывшей Югославии и Ираке выросла из-за обеднённого урана
Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«По данным иракского правительства, в 2005 году заболеваемость раком в стране в результате применения боеприпасов с обеднённым ураном возросла с 40 до 1,6 тыс. случаев на 100 тыс. населения», — отметил он.
Кириллов добавил, что в странах бывшей Югославии отмечается увеличение числа онкологических заболеваний на 25%.