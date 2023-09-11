Захарова назвала недопустимым замалчиванием заявление Гросси об обеднённом уране

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала недопустимым замалчиванием проблемы комментарий гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном.

«Господин Гросси, конечно, прав, говоря о том, что с точки зрения «ядерной безопасности» нет значительных радиологических последствий. Просто он явно недоговаривает. И такое вольное или невольное замалчивание проблемы недопустимо», — заявила она.

Дипломат пояснила, что при применении обеднённого урана в составе боеприпасов могут образовываться токсичные аэрозоли.

«Жаль, что господин Гросси не дополнил свой комментарий информацией о том, что при пробитии брони стержень из обеднённого урана нагревается и может воспламениться», — добавила Захарова.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что применение боеприпасов с обеднённым ураном не влечёт за собой значительных радиологических последствий.

При этом начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов отметил, что история показала, что заболеваемость раком в странах бывшей Югославии и Ираке резко выросла в результате применения США боеприпасов с обеднённым ураном.

В 2021 году в Высший суд Белграда подан первый из пяти исков с требованием к блоку НАТО выплатить компенсацию сербским гражданам, пострадавшим в 1999 году в результате бомбардировок Югославии, в ходе которых применялись снаряды с обеднённым ураном.