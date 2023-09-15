Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает фиксировать взрывы на расстоянии от ЗАЭС
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«Подчеркивая потенциальную опасность для ядерной безопасности во время конфликта на Украине, эксперты МАГАТЭ продолжали слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС, которая расположена у линии фронта», — говорится в заявлении.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что сотрудники Курской и Запорожской АЭС продолжают получать угрозы с украинской стороны.