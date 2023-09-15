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Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает фиксировать взрывы на расстоянии от ЗАЭС

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Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают фиксировать взрывы на некотором расстоянии от Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.
Гросси заявил, что МАГАТЭ продолжает фиксировать взрывы на расстоянии от ЗАЭС
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«Подчеркивая потенциальную опасность для ядерной безопасности во время конфликта на Украине, эксперты МАГАТЭ продолжали слышать многочисленные взрывы на некотором расстоянии от ЗАЭС, которая расположена у линии фронта», — говорится в заявлении.

Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что сотрудники Курской и Запорожской АЭС продолжают получать угрозы с украинской стороны.

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