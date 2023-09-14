Ульянов заявил о психологическом терроре ВСУ против сотрудников российских АЭС
Его заявление приводит сайт российского МИД.
«Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников российских станций только набирает обороты», — подчеркнул он.
По словам Ульянова, сотрудники станций регулярно получают телефонные звонки и SMS с угрозами физической расправы.
Запугивающие материалы украинская сторона также размещает в социальных сетях, добавил он.
В июле в МИД России заявили, что целью провокации Вооружённых сил Украины с падением беспилотного летательного аппарата в Курской области в пятницу, 14 июля, была именно Курская АЭС.
10 августа советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что попытки атак на Запорожскую атомную станцию беспилотниками продолжаются, они представляют реальную угрозу ядерной безопасности.