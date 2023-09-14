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Ульянов заявил о психологическом терроре ВСУ против сотрудников российских АЭС

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Сотрудники Курской и Запорожской АЭС продолжают получать угрозы с украинской стороны, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Его заявление приводит сайт российского МИД.

«Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников российских станций только набирает обороты», — подчеркнул он.

По словам Ульянова, сотрудники станций регулярно получают телефонные звонки и SMS с угрозами физической расправы.

Запугивающие материалы украинская сторона также размещает в социальных сетях, добавил он.

В июле в МИД России заявили, что целью провокации Вооружённых сил Украины с падением беспилотного летательного аппарата в Курской области в пятницу, 14 июля, была именно Курская АЭС.

10 августа советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что попытки атак на Запорожскую атомную станцию беспилотниками продолжаются, они представляют реальную угрозу ядерной безопасности.

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