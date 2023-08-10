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Карчаа: угроза атак БПЛА по Запорожской АЭС сохраняется

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Попытки атак на Запорожскую атомную станцию беспилотниками продолжаются, они представляют реальную угрозу ядерной безопасности.
Карчаа: угроза атак БПЛА по Запорожской АЭС сохраняется
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Тема БПЛА — не просто тревожная тема, их (беспилотников. — RT) очень много, каждый день фиксируется достаточное количество, с ними борются, и это действительно реальная угроза, в том числе и для ядерной безопасности», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Карчаа подчеркнул, что БПЛА угрожают непосредственно Запорожской атомной станции.

9 августа в Энергодаре перехватили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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