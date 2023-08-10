Карчаа: угроза атак БПЛА по Запорожской АЭС сохраняется

Попытки атак на Запорожскую атомную станцию беспилотниками продолжаются, они представляют реальную угрозу ядерной безопасности.

Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Тема БПЛА — не просто тревожная тема, их (беспилотников. — RT) очень много, каждый день фиксируется достаточное количество, с ними борются, и это действительно реальная угроза, в том числе и для ядерной безопасности», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Карчаа подчеркнул, что БПЛА угрожают непосредственно Запорожской атомной станции.

9 августа в Энергодаре перехватили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).