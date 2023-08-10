Карчаа: угроза атак БПЛА по Запорожской АЭС сохраняется
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Об этом сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
«Тема БПЛА — не просто тревожная тема, их (беспилотников. — RT) очень много, каждый день фиксируется достаточное количество, с ними борются, и это действительно реальная угроза, в том числе и для ядерной безопасности», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Карчаа подчеркнул, что БПЛА угрожают непосредственно Запорожской атомной станции.
9 августа в Энергодаре перехватили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).