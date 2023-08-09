Направляющийся в сторону ЗАЭС ударный БПЛА ВСУ перехватили в Энергодаре

В Энергодаре перехватили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным. Вероятной целью была территория ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Ранее в российском Минобороны заявили, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России занимаются обеспечением радиационной безопасности на территории Запорожской АЭС.

Также советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с RT заявил, что Украина воспользуется любым ослаблением боевого охранения ЗАЭС.