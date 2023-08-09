Узнать больше

Направляющийся в сторону ЗАЭС ударный БПЛА ВСУ перехватили в Энергодаре

Короткая ссылка
В Энергодаре перехватили ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооружённых сил Украины (ВСУ), он двигался в направлении Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
Направляющийся в сторону ЗАЭС ударный БПЛА ВСУ перехватили в Энергодаре
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным. Вероятной целью была территория ЗАЭС», — говорится в сообщении.

Ранее в российском Минобороны заявили, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России занимаются обеспечением радиационной безопасности на территории Запорожской АЭС.

Также советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с RT заявил, что Украина воспользуется любым ослаблением боевого охранения ЗАЭС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить