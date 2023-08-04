Узнать больше

Минобороны: специалисты РХБЗ ВС России обеспечивают радиационную безопасность на ЗАЭС

Короткая ссылка
В российском Минобороны заявили, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России занимаются обеспечением радиационной безопасности на территории Запорожской АЭС.
Минобороны: специалисты РХБЗ ВС России обеспечивают радиационную безопасность на ЗАЭС
  • AFP
  • © Olga MALTSEVA

«Специалисты РХБЗ ВС РФ на АЭС выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории АЭС», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что эксперты МАГАТЭ регулярно посещают объекты ЗАЭС и уже неоднократно убеждались, что на станции обеспечены все необходимые условия для её безопасной эксплуатации.

Ранее на Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов миссии МАГАТЭ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить