Минобороны: специалисты РХБЗ ВС России обеспечивают радиационную безопасность на ЗАЭС

В российском Минобороны заявили, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России занимаются обеспечением радиационной безопасности на территории Запорожской АЭС.

«Специалисты РХБЗ ВС РФ на АЭС выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории АЭС», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны отметили, что эксперты МАГАТЭ регулярно посещают объекты ЗАЭС и уже неоднократно убеждались, что на станции обеспечены все необходимые условия для её безопасной эксплуатации.

Ранее на Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов миссии МАГАТЭ.