Минобороны: специалисты РХБЗ ВС России обеспечивают радиационную безопасность на ЗАЭС
- AFP
- © Olga MALTSEVA
«Специалисты РХБЗ ВС РФ на АЭС выполняют мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и проводят радиационный контроль территории АЭС», — заявили в ведомстве.
Также в Минобороны отметили, что эксперты МАГАТЭ регулярно посещают объекты ЗАЭС и уже неоднократно убеждались, что на станции обеспечены все необходимые условия для её безопасной эксплуатации.
Ранее на Запорожской АЭС прошла очередная ротация экспертов миссии МАГАТЭ.