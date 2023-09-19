NYT: Зеленский понял, что ему не стоит критиковать западных политиков
Журналист отметил, что западные политики посоветовали Зеленскому выражать больше благодарности.
«Зеленский, похоже, понял это послание», — сказал Крамер.
При этом, по словам обозревателя, ключевой целью поездки Зеленского в США станет «огромное послание благодарности президенту, конгрессу и американскому народу».
Ранее в Rebelión заявили, что к Зеленскому пришло осознание, что Украина теряет союзников.
Также в палате представителей заявили, что декларация G20 стала «пощёчиной Зеленскому».