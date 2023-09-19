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NYT: Зеленский понял, что ему не стоит критиковать западных политиков

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Обозреватель NewYork Times Эндрю Крамер выразил мнение, что Владимир Зеленский осознал необходимость больше благодарить западных политиков, а не критиковать.

Журналист отметил, что западные политики посоветовали Зеленскому выражать больше благодарности.

«Зеленский, похоже, понял это послание», — сказал Крамер.

При этом, по словам обозревателя, ключевой целью поездки Зеленского в США станет «огромное послание благодарности президенту, конгрессу и американскому народу».

Ранее в Rebelión заявили, что к Зеленскому пришло осознание, что Украина теряет союзников.

Также в палате представителей заявили, что декларация G20 стала «пощёчиной Зеленскому».

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