Украинский лидер Владимир Зеленский понимает усиливающуюся изоляцию Украины после саммита «группы двадцати» (G20). Об этом сообщает Rebelión.

Как говорится в материале, украинская сторона признаёт нарастающую изоляцию на фоне призывов к началу переговоров и прекращению военных действий, в которых «у украинской армии нет шансов на успех».

Отмечается, что это вызвало «истерику» у украинского президента, записавшего «в стан своих врагов» Папу Римского, КНР, а теперь и государства G20.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Соединённые Штаты должны отменить указ Зеленского о запрете переговоров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.