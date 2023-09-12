Лавров: чем дольше Киев затягивает переговоры, тем сложнее будет договориться

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что чем дольше Украина будет продолжать затягивать проведение переговоров, тем сложнее будет договориться двум сторонам.

Таким образом он высказался насчёт заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Киев готов к переговорам с Москвой.

Он напомнил, что украинский глава Владимир Зеленский выпустил указ, который запрещает переговоры с властями. Поэтому первым шагом должен стать приказ по отмене такого декрета.

«Президент России Владимир Путин многократно говорил, что мы не уходим от переговоров. А те, кто уходят, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться», — приводит МИД России слова Лаврова.

Ранее Путин заявил, что если Вашингтон считает, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ Зеленского об их запрете.