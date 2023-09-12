Лавров: чем дольше Киев затягивает переговоры, тем сложнее будет договориться
- РИА Новости
Таким образом он высказался насчёт заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Киев готов к переговорам с Москвой.
Он напомнил, что украинский глава Владимир Зеленский выпустил указ, который запрещает переговоры с властями. Поэтому первым шагом должен стать приказ по отмене такого декрета.
«Президент России Владимир Путин многократно говорил, что мы не уходим от переговоров. А те, кто уходят, должны понимать, что чем дольше они тянут, тем сложнее будет договариваться», — приводит МИД России слова Лаврова.
Ранее Путин заявил, что если Вашингтон считает, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ Зеленского об их запрете.