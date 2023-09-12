Путин: США должны отменить указ Зеленского о запрете переговоров

Если Вашингтон придерживается мнения, что Киев готов вести мирные переговоры, то пусть отменит указ украинского президента Владимира Зеленского об их запрете.

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ.

Он напомнил, что Зеленский выпустил декрет о запрете на переговоры, который запрещает диалог сторон. По словам Путина, это станет первым шагом для разговора.

«Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть там отменят указ о запрете на переговоры с Россией», — подчеркнул президент.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США считают, что Украина решится на переговоры с Россией, если Москва выступит с подобной инициативой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что заявление Блинкена о том, что Россия не готова к мирным переговорам по Украине, не соответствует действительности.