Путин: США должны отменить указ Зеленского о запрете переговоров
Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ.
Он напомнил, что Зеленский выпустил декрет о запрете на переговоры, который запрещает диалог сторон. По словам Путина, это станет первым шагом для разговора.
«Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть там отменят указ о запрете на переговоры с Россией», — подчеркнул президент.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США считают, что Украина решится на переговоры с Россией, если Москва выступит с подобной инициативой.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что заявление Блинкена о том, что Россия не готова к мирным переговорам по Украине, не соответствует действительности.