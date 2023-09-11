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Песков опроверг заявление Блинкена о неготовности Москвы к переговорам с Киевом

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Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия не готова к мирным переговорам по Украине, не соответствует действительности.
Песков опроверг заявление Блинкена о неготовности Москвы к переговорам с Киевом
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в студии «Известий» на полях ВЭФ.

«У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина — вот что сказал Блинкен. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности», — объяснил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что стол переговоров покинули украинские переговорщики, а не российская сторона.

Ранее Песков заявил, что Киеву придётся начинать переговоры с Москвой с признания появившихся реалий.

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