Песков опроверг заявление Блинкена о неготовности Москвы к переговорам с Киевом

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия не готова к мирным переговорам по Украине, не соответствует действительности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в студии «Известий» на полях ВЭФ.

«У Блинкена было сказано, что Украина готова к переговорам, но такой готовности нет у Путина — вот что сказал Блинкен. И это совершенно, с нашей точки зрения, не соответствует действительности», — объяснил Песков.

Представитель Кремля напомнил, что стол переговоров покинули украинские переговорщики, а не российская сторона.

Ранее Песков заявил, что Киеву придётся начинать переговоры с Москвой с признания появившихся реалий.