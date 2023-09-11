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Песков заявил, что Киеву придётся начинать переговоры с Россией с признания реалий

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Киеву придётся начинать переговоры с Россией с признания появившихся реалий.
Песков заявил, что Киеву придётся начинать переговоры с Россией с признания реалий
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью РБК на полях Восточного экономического форума.

«В любом случае киевскому режиму придётся начинать разговор с признания тех реалий, которые появились после того, как Киев в марте месяце (2022 года. — RT) отказался от решения вопросов мирными средствами», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что не предвидит в ближайшее время мирного урегулирования украинского конфликта.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что о мирных переговорах по украинскому урегулированию сейчас «не может быть и речи».

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