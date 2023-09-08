Генсек ООН заявил, что не видит решения конфликта на Украине в ближайшее время
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Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.
«Я не очень надеюсь на то, что у нас появится мирное решение в ближайшем будущем. Полагаю, что обе стороны решили продолжать конфликт», — передаёт РИА Новости слова Генсека.
Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что о мирных переговорах по украинскому урегулированию сейчас «не может быть и речи».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине и готова ответить на серьёзные предложения по этой теме.
Она отметила, что украинское правительство прервало и поставило под запрет переговоры с Россией.