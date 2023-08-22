Захарова: Россия готова к серьёзным предложениям по конфликту на Украине
- РИА Новости
В интервью бразильскому агентству Brasil de Fato она отметила, что Москва высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы, которые направлены на достижение мира.
«Мы всегда были и остаёмся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьёзные предложения», — сказала Захарова.
Она отметила, что украинское правительство прервало и поставило под запрет переговоры с Россией.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад в скором времени устанет и будет умолять о переговорах по Украине.