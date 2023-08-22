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Захарова: Россия готова к серьёзным предложениям по конфликту на Украине

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Россия открыта к дипломатическому решению конфликта на Украине и готова ответить на серьёзные предложения по этой теме. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Россия готова к серьёзным предложениям по конфликту на Украине
  • РИА Новости

В интервью бразильскому агентству Brasil de Fato она отметила, что Москва высоко ценит посреднические и гуманитарные инициативы, которые направлены на достижение мира.

«Мы всегда были и остаёмся открытыми к дипломатическому решению кризиса и готовы ответить на действительно серьёзные предложения», — сказала Захарова.

Она отметила, что украинское правительство прервало и поставило под запрет переговоры с Россией.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад в скором времени устанет и будет умолять о переговорах по Украине.

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